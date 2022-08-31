Petrol
94.66
-3.25%
Euro
18.1565
-0.30%
Dolar
18.1897
-0.06%
Altın
1.001
-0.60%
Borsa
3174
0.30%
Bitcoin
372.499
-0.58%
BTXN Coin
4.21
0.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 31 Ağustos Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 31.08.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    POLATLI

    Polatlı İlçesi Çamlıca Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde Aski Merkez depo Girişi Oluşan Arızadan Dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

    PURSAKLAR

    SU KESİNTİSİ Pursaklar ilçesi Yunus Emre mahallesi Buhara sokak içerisindeki içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesintisi yapılacaktır.

    Aski kesinti sorgulama


    İlginizi Çekebilir

    TIKLA I Yemekten sonra mide bulantısının 13 nedeni
    Sağlık

    TIKLA I Yemekten sonra mide bulantısının 13 nedeni

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Serenay Sarıkaya güneşlendi
    Magazin

    Serenay Sarıkaya güneşlendi

    Görüş Bildir