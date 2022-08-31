Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 31 Ağustos Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

POLATLI

Polatlı İlçesi Çamlıca Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde Aski Merkez depo Girişi Oluşan Arızadan Dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

PURSAKLAR

SU KESİNTİSİ Pursaklar ilçesi Yunus Emre mahallesi Buhara sokak içerisindeki içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesintisi yapılacaktır.