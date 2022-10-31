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- Ankara’da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara’da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 31.10.2022 - 08:44
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 31 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Ayasofya Caddesi, Bosna Hersak Caddesi Bağlı Sokak bölgesinde 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 10:55 ile 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Sincan İlçesi Çiçek Tepe Mahallesi Küme Evleri içerisinde 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 21:50 ile 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 09:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA