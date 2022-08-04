Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 4 Ağustos Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

MAMAK

T48 pompa istasyonunda oluşan arza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir mah istasyon caddesi üzerinde meydana gelen şebeke arızası sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.

ÇUBUK

Ildırım Beyazıt Mahallesi Kayın Sokakta oluşan 100 lük pvc boru arızası nedneiyle su kesintisi yaşanacaktır.