Petrol
96.45
1.88%
Euro
18.2087
0.17%
Dolar
18.6055
-0.05%
Altın
986.37
1.12%
Borsa
4105
0.00%
Bitcoin
384.553
0.36%
BTXN Coin
10.20
2.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 4 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 04.11.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 4 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 4 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Eski Bağlar Caddesi ile 1287 Sokak kesişimi bölgesinde yaşanan arıza sebebiyle 4 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 08:30 ile 12:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 4 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Tuzla'da boşanmak istemediği karısını defalarca bıçakladı
    3. Sayfa

    Tuzla'da boşanmak istemediği karısını defalarca bıçakladı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Hindistan'da hava kirliliği tehlikeli seviyede
    Dünya

    Hindistan'da hava kirliliği tehlikeli seviyede

    Görüş Bildir