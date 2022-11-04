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- Ankara’da sular ne zaman gelecek? 4 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara’da sular ne zaman gelecek? 4 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 04.11.2022 - 08:55
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 4 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Eski Bağlar Caddesi ile 1287 Sokak kesişimi bölgesinde yaşanan arıza sebebiyle 4 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 08:30 ile 12:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA