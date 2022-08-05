Petrol
94.06
-0.06%
Euro
18.3898
0.08%
Dolar
17.9635
0.30%
Altın
1.032
0.11%
Borsa
2737
0.00%
Bitcoin
419.250
1.65%
BTXN Coin
7.72
-9.70%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 5 Ağustos Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 05.08.2022 - 14:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    AYAŞ

    Ayaş Çanıllı Uluyol mahallesi Söğüt caddesi içerisinde bulunan 160 lık İçme suyu Ana iletim hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uyğulanacaktır.

    PURSAKLAR

    Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Çağatay Caddesi ile Funda Caddesi köşede meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

    AYAŞ

    Ayaş Sinanlı Cuma mahallesi Hacıbey sokak içerisinde bulunan 110 luk İçme Suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile Su kesintisi uygulanacaktır.

    ASKİ KESİNTİ SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    İlginizi Çekebilir

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!
    KuantumRobo

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!

    Pendik'te 'ayağımı ezdin' kavgası kanlı bitti
    3. Sayfa

    Pendik'te 'ayağımı ezdin' kavgası kanlı bitti

    'İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap yok'
    Gündem

    'İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap yok'

    Görüş Bildir