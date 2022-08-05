Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 5 Ağustos Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

AYAŞ

Ayaş Çanıllı Uluyol mahallesi Söğüt caddesi içerisinde bulunan 160 lık İçme suyu Ana iletim hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uyğulanacaktır.

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Çağatay Caddesi ile Funda Caddesi köşede meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

AYAŞ

Ayaş Sinanlı Cuma mahallesi Hacıbey sokak içerisinde bulunan 110 luk İçme Suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile Su kesintisi uygulanacaktır.