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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 5 Eylül Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 05.09.2022 - 10:33
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    PURSAKLAR

    Pursaklar ilçesi Saray Osmangazi mahallesi sokak koyunlu sokak içerisinde içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

    GÖLBAŞI

    Gölbaşı İlçesi İkizce Mahallesi Ziraat Fakültesi Mevkinde @ 110 Luk HDPE hattaki arıza nedeniyle 05/09/2022 saat 04:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

    ÇUBUK

    Arıza Tarihi: 4.09.2022 22:00:00 Tamir Tarihi: 5.09.2022 12:00:00

    Y.Beyazıt Mahllesi Karakuş Sokata oluşan 100'lük PVC boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA


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