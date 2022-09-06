Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 6 Eylül Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesi karşı yaka mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan @ 700 lük ductil boru deplase çalışması nedeniyle 06/09/2022 saat 09:00 ile 21:00 arasında su kesintisi yapılacak.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 6.09.2022 09:00:00 Tamir Tarihi: 6.09.2022 18:00:00

Detay: Elektriksel motor arızası