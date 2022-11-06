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- Ankara’da sular ne zaman gelecek? 6 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara’da sular ne zaman gelecek? 6 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 06.11.2022 - 13:14
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 6 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Gölbaşı İlçesi Hacımuratlı Mahallesi ve Çatalarmut Sitesi bölgesinde 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 09:45 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Sincan İlçesi Alcı Mahallesi’nde 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 12:00 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etimesgut İlçesi Etimesgut İstasyon Mahallesi genelinde 6 Kasım 2022 saat 09:00 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA