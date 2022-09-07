Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 7 Eylül Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ALTINDAĞ

Önder Mahallesi Selçuk Caddesi içerisindeki bağlantı arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi 5088cadde içerisinde Q300'lük Ductil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.



