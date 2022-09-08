Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 8 Eylül Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ÇAMLIDERE

90'lık PVC dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi uygulanmaktadır.

MAMAK

Derbent mahallesi 1325 cad içinde @200 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arza nedeniyle saat 11:00 kadar su verilemeyecektir.

SİNCAN

Temelli Yeni Hisar Mahallesi Küme Evleri içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.