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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 9 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 09.11.2022 - 09:53
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 9 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Ayaş İlçesi Çanıllı Uluyol ve Çiğdemci, Bayat, Yağmurdede Küme Evleri, Karaköy ve Ören Mahallelerinde 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Kalecik İlçesi Halit Cevri Aslangil Mahallesi tamamında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 12:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Eryaman Evleri’nde 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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