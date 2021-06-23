Aşı sırası gelenler ancak hastaneye gidemeyen vatandaşlar için aşı timleri aralıksız çalışıyor. 'Yerinde aşı' hizmetiyle sağlık çalışanları, tarım işçileri için çalıştıkları bölgeye geldi.

Türkiye'de aşılama hızı arttı. Sağlık Bakanlığı, aşılanmayan kimse kalmasın diye 'yerinde aşı' uygulamasını başlattı.

Bu kapsamda Ankara'nın Polatlı ilçesinde, aşı sırası gelen ancak hastaneye gidemeyen tarım işçileri unutulmadı.

Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yenimehmetli köyündeki 100 işçinin bulunduğu alana gelerek, sırası gelen 18 kişiye aşı yaptı.

"BU İNSANLARA ULAŞMAK ZOR"

Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Karamehmetoğlu, tarım işçilerinin zor şartlar altında çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Bu zor şartlarda aşıya ulaşma süreçleri çok sıkıntı olduğu için biz bakanlığımızın talimatı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde, kişileri bölge bölge tespit ederek, aşılarını yerinde yapmaya çalışıyoruz. Toplum olarak pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadık.

Bu insanlara ulaşmak çok zor. Bu insanlar sabahın erken saatlerinde kalkıp, tarlalarda çalışıyorlar. Bundan dolayı hastaneye ya da herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip, koronavirüs aşısını kendilerine yaptırmaları çok zor.

Bu kapsamda biz elimizden geldiği kadar yerinde tespitlerini yapıp, aşılarını olmalarını sağlıyoruz.

Ankara'da tarım işçilerine tarlada aşı yapıldı VİDEO

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILIYORUZ"

Yaş grubuna göre tespit ettiğimiz buradaki tüm vatandaşlarımızı aşılıyoruz.

Sağlık Bakanımızın açıkladığı sayıları gördüğümüzde aşılamanın artması, aşılanan kişi sayısının artması sonucunda salgında ciddi bir azalmayı görüyoruz."





"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Aşı olan işçilerinden Müslüm Göktaş ise Şanlıurfa'dan geldiklerini söyleyerek, "Bugün koronavirüse karşı aşımızı olduk. Allah razı olsun devletimizden. Devlet aşıyı ayağımıza kadar gönderdi.

Çok mutluyuz. Aşı olduktan sonra rahatladık. Artık kendimizi güvenceye aldık." diye konuştu.