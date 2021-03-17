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    Ankara'da üçüncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı

    Baharın habercisi 3'üncü cemrenin toprağa düşmesi sonrası hava sıcaklıklarının artması beklenirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 07:53
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    Ankara'da üçüncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı

    Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi.

    Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı.

    Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.

    LAPA LAPA YAĞAN KAR ŞAŞKINLIK YARATTI

    Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı.

    Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.

    Ankara da üçüncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı #1

    Ankara da üçüncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı #2

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