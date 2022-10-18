Kalp krizi geçiren hastanın oğlu ile müdahale eden hemşire arasındaki iletişim, ikiliyi yakınlaştırdı. Çift, "Bizimkisi, birbirine destekle başlayan ilişkiydi. İyi ki yollarımız kesişti" dedi.

28 yaşındaki hemşire Selin Akca, müdahale ettiği kalp krizi geçiren hastanın oğluyla dünyaevine girdi.

Mert Kayılı, yaklaşık 2 yıl önce Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli olan Akca'dan, babasının yoğun göğüs ağrısı çektiğini belirterek yardım istedi.

Durumun ciddiyetini fark edip, aileden hemen hastaneye gelmelerini isteyen hemşire, baba oğlu acil servis kapısında karşıladı.

Hemşireden kalp masajlı müdahale

Hemşire Akca, baba Ali Turan Kayılı'nın solunumunun durduğunu görünce sedyenin gelmesini beklemeden arabanın içinde kalp masajı yapmaya başladı.

Acil servise kadar kalp masajını sürdüren hemşire, bu sayede Kayılı'nın yaşama dönmesini sağladı.

Ankara'da vatandaş, babasının hastalığında tanıştığı hemşireyle evlendi VİDEO



Uzun süreli tedavi, tanışmalarına neden oldu

Kayılı, hastanede uzun süre tedavi gördü. Yoğun bakım ve serviste devam eden zor günler, oğlu Mert Kayılı ve hemşire Akca'nın birbirini daha iyi tanımasına ve yakınlaşmalarına neden oldu.

Hastane sürecinde birbirlerine aşık olan çift, kısa süre önce nikah masasına oturarak bir ömür beraberliğe "evet" dedi.

Hemşire, ilk anı anlattı

Düğünleri sırasında konuşan hemşire Selin Akca, "Acil servisin önünde arabanın kapısını açtığımda babamın solunumunun durduğunu gördüm ve hemen ön koltukta kalp masajına başladım. Mert panikten donup kalmıştı. Sonrasında zaten meslektaşlarım hemen yetiştiler ve böylelikle kurtuldu." diye konuştu.

Hafıza kaybı da yaşayan baba Ali Turan Kayılı'nın tedavi sürecinde her gün yanına gittiğini ve ona her seferinde kendisini yeniden tanıttığını anlatan Akca, şöyle dedi:

"Sürekli irtibat halinde olmak bizi duygusal olarak yakınlaştırdı"

"Bu süreçte Mert'le sürekli irtibat halinde olmak bizi duygusal olarak yakınlaştırdı. Babamız sağlığına kavuştu, taburcu oldu, Mert'le iletişimimiz ise devam etti. Bizimkisi kriz anlarında birbirine destekle başlayan bir ilişkiydi. Bir gün Mert, 'yeter artık hadi evlenelim' dedi ve gidip yüzük aldık. Bu şekilde evlenmeye karar verdik."





"Hayat iyi ki yollarımızı kesiştirdi"

Özel bir firmada çalışan 28 yaşındaki Kayılı ise duygularını "Bazen çok kötü görünen olayların altından bir hayır çıkabiliyor. Bu sürecin böyle gelişeceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik ama hayat, yollarımızı iyi ki kesiştirdi.

Babamın hastalık süreci Selin'le çok uzun sohbetler yapmamıza, birlikte vakit geçirmemize vesile oldu ve birbirimize bağlandık." sözleriyle anlattı.

"İyi ki benim kızım oldu"

AA'nın haberine göre, gelininin kalp masajıyla hayata dönen 67 yaşındaki kayınpederi Ali Turan Kayılı ise o güne dair hiçbir şey hatırlayamadığını söylerken, şöyle konuştu:

"Hastanede kendime geldiğimde bu olayın üzerinden 1-1,5 ay geçmişti. Son hatırladığım şey, kontrol için hastane yolunda olduğumuzdu. Selin, hastanede bana çok destek olmuş ama hatırlayamıyorum hiçbirini.

Sonrasında evimize geldi, sağ olsun sürekli aradı. Şu an çok duyguluyum, o kötü olay böyle bir mutluluğa vesile olduğu için çok mutluyum. İyi ki evleniyorlar, iyi ki Selin benim kızım oldu."