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    Ankara'da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu

    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi'nde 1 aylık özel bakım sayesinde yaşam mücadelesini kazanan 3 aylık 4 bozkurt yavrusu, doğaya salınacakları günü bekliyor.
    • 18.06.2022 - 01:21
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    Ankara'da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu

    Yaklaşık 1 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri bitkin ve yaralı halde buldukları 4 bozkurt yavrusunu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimine getirdi.

    Burada bakımları yapılan 3 aylık kurtlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden yerleşim yerlerinden uzakta doğal yaşamlarına döndürülecek.

    Anneleri bulunamadı, bakımları üstlenildi

    AA'nın haberine göre; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi Sorumlusu Doç. Dr. İrem Ergin, fakültenin uzun yıllara dayanan yaban hayvanı deneyiminin olduğunu, birimin de 2018'den beri hizmet verdiğini söyledi.

    Yaklaşık 1 ay önce 4 yaralı kurt yavrusunun kendilerine getirildiğini belirten Ergin, "Maalesef annelerini bir türlü bulamadılar, hayatını kaybetmiş olabilir. Geldiklerinde oldukça güçten düşmüşlerdi. Burada onlara bir alan tahsis ettik, gerekli tedavilere başladık, bakımlarını yaptık. Şu an bakım ve rehabilitasyon süreçlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

    Ankara da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu #1

    "En az 7-8 ay daha misafir edeceğiz"

    Ergin, kurt yavrularının önce üzerlerindeki keneleri topladıklarını, iç ve dış parazitlere yönelik ilaçlarını uyguladıklarını anlattı.

    Kurtların sütten kesilme döneminde olduğunu dile getiren Ergin, "Anneleri kadar ne kadar bakılır tartışılır, ancak gelişme döneminde oldukları için sürekli yemek ihtiyaçları var. Yavrularımızın burada kırmızı et, tavuk eti, ciğer olarak özel beslenme düzenleri var. Destekleyici olarak da vitaminlerle besin takviyesi yapıyoruz." dedi.

    Ergin, 4 kurt yavrusunu, tamamen iyileşmeleri ve doğaya salınabilmeleri için en az 7-8 ay daha misafir edeceklerini söyledi.

    Ankara da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu #2

    Bu kadar küçük yaşta birimlerine gelen memeli yavrularının doğaya bırakıldıklarında sıkıntı yaşayabildiklerini ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

    "Çünkü yabani hayatı bilmedikleri için avlanma güdüleri eksik oluyor. Bu da hayati risk demek. O yüzden bu süreci Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yürüteceğiz. Ekiplerin de yardımıyla yerleşim yerlerinden uzakta, onlara en uygun yerlerde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacağız."

    Ankara da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu #3

    "Yaralı hayvan görenler 112'yi aramalı"

    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel de yaban hayvanlarının, özellikle doğal olmayan nedenlerle, insan kaynaklı yaralanmalarda tedavi desteği olmadan hayata tutunmalarının çok mümkün olmadığını dile getirdi.

    Bu hayvanların insan kaynaklı zararlarda kendilerini toparlamalarının zor olduğuna dikkati çeken Şenel, "Doğada yaralı bir hayvan gördüğünde vatandaşlarımızdan beklentimiz 112'yi arayarak o canlar için de destek talebinde bulunmaları." dedi.

    Ankara da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu #4

    Şener, ekiplerin, ihbarın ardından bölgeye giderek durumu analiz ettiğini, müdahil olmaları gereken durum varsa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ankara Şubesinin yaralı hayvanı fakültelerine getirdiğini, burada gerekli sağlık desteğinin sağlandığını anlattı.

    Yaban Hayvanları Birimi'nde, farklı türlerden hayvanların getirilebileceği varsayımıyla her an hazırlıklı olduklarını belirten Şenel, şunları kaydetti:

    "Ancak birimimize bu kadar dünya güzeli yavrularımızın gelmesi ekiplerimizde bambaşka bir heyecan uyandırıyor. İnsanda güzel görünümleriyle sevme isteği uyandırıyorlar fakat olması gereken şey, doğaya bıraktığımızda kendi yaban hayatlarına daha hızlı adapte olabilmeleri için olabildiğince onlarla mesafeli durmak."

    Ankara da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu #5

    Ankara da yaralı bulunan 4 kurt yavrusu, özel bakımla hayata tutundu #6


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