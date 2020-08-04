Ankara'da yaşlı çiftin Vosvos tutkusu dikkat çekiyor

1972 model Vosvos'a gözü gibi bakan emekli öğretmen Kadir Gürkaner, "60 bin lira verdiler, satmadım. 100 bin liraya da satmam" dedi.

Ankara'da yaşayan 50 yıllık evli çift Kadir ve Şermin Gürkaner, Vosvos olarak bilinen otomobillere olan ilgileriyle göze çarpıyor.

Çankaya ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası, emekli makine öğretmeni 78 yaşındaki Kadir Gürkaner, 1975 yılında Vosvos olarak bilinen 1963 model otomobili satın aldı.

1972 MODEL VOSVOS SATIN ALDI

72 yaşındaki eşi Şermin Gürkaner ile uzun süre bu aracı kullanan Kadir Gürkaner, daha sonra aynı aracın 1970 modelini satın aldı. Vosvos'lara olan ilgilisiyle dikkat çeken Gürkaner, son olarak 1990 yılında 1972 model Vosvos otomobili aldı.

KAMPLARA KATILDI

30 yıldır otomobiline gözü gibi bakan Gürkaner, eşi ile birlikte 1975 yılından bu yana 3 ayrı Vosvos ile 30 ili gezerek, araç tutkunları için düzenlenen kamplara katıldı.

Gürkaner çifti, hala 1972 model araçları ile Ankara sokaklarında dolaşıyor. Çiftin kızı Didem Gürkaner de ailesi gibi Vosvos tutkunu oldu.

"100 BİN LİRA DA VERSELER SATMAM"

Kadir Gürkaner, küçük yaştan bu yana otomobile ilgisi olduğunu, her sene otomobiliyle Eskişehir, Sinop, Adana ve Ordu'nun yaylalarına gittiklerini söyledi.

Gürkaner, "Tosbağa, bana yaşadığım sürece yaşam enerjisi veriyor, 'ömrümü uzatıyor' gibi geliyor bana. 60 bin lira verdikleri halde satmadım. 100 bin lira da verseler vermem." dedi.

"BENDEN KIYMETLİ OLMAMALI"

Şermin Gürkaner ise araçlarının çok ilgi gördüğünü belirterek, "Bu araba sevgisi bütün arabaların önüne geçiyor. Benim de ehliyetim var ama eşim bu arabayı bana vermeye kıyamıyor. 'Sen kullanamazsın' diyor. Benden kıymetli olmamalı ama arabası kıymetli. Ben ameliyat geçirdim. Ön koltuğu çıkardı arabaya yatak yaptı öyle Marmaris'e gittik. Her tarafa eşimle birlikte gidiyoruz" diye konuştu.

"VOSVOS OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Çiftin kızı Didem Gürkaner de "Nasıl ki her evin tabağı, çatalı, bardağı vardır bizim 'Vosvos' evimizde olmazsa olmazımız. Babamın onu benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Herhangi bir kaza ya da vurma anında bana 'nasılsın' deyip geçiştiriyor, Vosvos için 'ona bir şey oldu mu', 'hasar var mı' diye soruyor. Babamın onunla bağı çok ayrı." dedi.