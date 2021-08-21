Ankara'da yavru aslanlar, çocukların eğlencesi oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açılan park, 9 yavru aslanın yanı sıra kaplan, çöl varanı, timsah, tavus kuşu, geyik, vervet maymunu ve yılanlarla ilgi odağı oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açılan hayvanat bahçesinde bulunan 2 yetişkin, 9 yavru aslan ile başta çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar 2 ila 4 aylık olan yavru aslanlarla fiziksel temas kuruyor, fotoğraf çektiriyor.

ASLANLAR BALIKESİR'DEN GETİRİLDİ

Balıkesir'deki ErdekLand Hayvanat Bahçesi'nden getirilen yetişkin aslanlar günde 7-8 kilo et tüketirken yavru aslanlar ise günde bir kilo etin yanında beş öğün sütle besleniyor.

ASLANLARA İLGİ YOĞUN

İşletme yetkilisi Emin Gürengiç, parkta bulunan aslanlara yoğun ilgi olduğunu, hayvan türlerine yenilerini ekleyeceklerini ifade etti.

Hayvanların bakımlarının düzenli olarak yapıldığını anlatan Gürengiç, "Yetişkin yırtıcı hayvanlarımızın iki bölmeli güvenlik kafesleri var. Bahçe alanlarında oldukları zaman kapalı alanları kilitliyoruz ve temizliyoruz. Bahçelerin temizliği de her gün yapılıyor." dedi.

Parkta sürekli veteriner hekim bulundurduklarını aktaran Gürengiç, hayvanların günlük veteriner kontrolünden geçtiğini belirtti.