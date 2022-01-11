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- Ankara'da yavru köpek, koyun sürüsüne eşlik etti
Ankara'da yavru köpek, koyun sürüsüne eşlik etti
Sürüye eşlik eden yavru çoban köpeği, koyunlar tarafından yoğun ilgi gördü.
- AA
- 11.01.2022 - 10:35
- Güncelleme : 11.01.2022 - 10:56
Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde koyun sürüsü ve çoban köpeği görüntülendi.
ÇOBAN KÖPEĞİNE İLGİ GÖSTERDİLER
Görüntülerde, koyun sürüsüne eşlik eden çoban köpeği yavrusu renkli sahneler oluşturdu.
Koyunların çoban köpeği yavrusuna ilgi gösterdiği anlar ise yürekleri yumuşattı.
Cep telefonuna yansıyan görüntüler kamerada.
Ankara'da yavru köpek koyun sürüsüne eşlik etti