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    Ankara'da yavru köpek, koyun sürüsüne eşlik etti

    Sürüye eşlik eden yavru çoban köpeği, koyunlar tarafından yoğun ilgi gördü.
    • AA
    • 11.01.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:56
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    Ankara'da yavru köpek, koyun sürüsüne eşlik etti

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde koyun sürüsü ve çoban köpeği görüntülendi.

    ÇOBAN KÖPEĞİNE  İLGİ GÖSTERDİLER

    Görüntülerde, koyun sürüsüne eşlik eden çoban köpeği yavrusu renkli sahneler oluşturdu.

    Koyunların çoban köpeği yavrusuna ilgi gösterdiği anlar ise yürekleri yumuşattı.

    Cep telefonuna yansıyan görüntüler kamerada.

    Ankara'da yavru köpek koyun sürüsüne eşlik etti

    Ankara da yavru köpek, koyun sürüsüne eşlik etti #1

    Ankara da yavru köpek, koyun sürüsüne eşlik etti #2


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