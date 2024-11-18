Ankara’da yıldırım düşen çiftlikte yangın çıktı

İHA

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu art arda yıldırım düştü.

Ayaş ilçesine bağlı Gökler Köyü’nde yer alan bir besi çiftliği de bu yıldırımlardan nasibini aldı.

Gece çarpan yıldırım besi çiftliğine isabet etti ve yangın çıktı. Yangın kısa sürede çiftliğin her yerine sıçrarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin 6 saatlik yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çiftlikte istiflenmiş saman balyaları ile kesimhane kısmı ve elektronik makineleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

"300 BİN LİRALIK KAYBIMIZ OLDU"

Olayla ilgili konuşan Orhan Bora: “Gece çoban bizi aradı. Çiftlikte yangın çıktığını söyledi. Yıldırım çarpması sonucu yangın meydana gelmiş. Samanlık alev aldı ve söndürmesi biraz zor oldu. Ekipler geceden sabaha kadar çalıştı. Büyük uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı.

Can kaybı yaşanmadı ama maddi kaybımız oldu. 300 bin liralık bir kaybımız oldu. Yemlerimiz yandı. Kesimhane sistemimizi yeni kurmuştuk, oradaki makinalarımız hasar gördü. Elektrik sistemimiz de hasar gördü. Maddi hasarlarla olayı atlatmış olduk” dedi.