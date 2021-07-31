Ankara'daki kışlada yangın çıkaranı yakalatan albaya plaket verildi

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda yangın çıkaran Kemal Ünal Yıldırım'a müdahale ederek, yakalanmasını sağlayan emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç'e plaket verildi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Polatlı'da bulunan askeri bölgede kundaklama yapıldı.

Erken fark edilmesiyle faciadan dönülürken, şahıs da bölgedekiler tarafından yakalanıp teslim edildi.

EMEKLİ ALBAY MEHMET BİLGİÇ MÜDAHALE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz'da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırında kuru otları tutuşturarak yangın çıkaran 28 yaşındaki Kemal Ünal Yıldırım'ın, kaçmaya çalışırken emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç tarafından müdahale edilerek yakalandığı hatırlatıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Açıklamada, "Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarma teşebbüsünde bulunan şahsa müdahale ederek yakalanmasını sağlayan Emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda ağırlanarak kendisine plaket ve hediye takdim edildi. Yangına ilk müdahalede büyük çaba gösteren Emekli Albay Mehmet Bilgiç'e teşekkür ediyor, hassasiyeti ve özverisinden dolayı kendisini selamlıyoruz." denildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kemal Ünal Yıldırım, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece önce 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

DÜN TUTUKLANDI

Polatlı Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itirazı üzerine Yıldırım, Polatlı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından dün tutuklanmıştı.









