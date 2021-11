Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan'ın babası, oğluna yakın olmak için şehitlik yanında ev aldı.

Mustafa-Aynur Ertan çiftinin tek oğulları Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan, 10 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında, şehit edildi.

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğu dönem henüz 1 yıllık evli olan, eşi de Van'da öğretmen olarak görev yapan şehit Ertan'ın cenazesi, memleketi Ankara'da Mamak Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

OĞLUNA YAKIN OLMAK İSTEDİ

Etimesgut'ta oturan Ertan çifti, tek oğulları Erdem'in kabrine yakın olmak için ölümünden 6 ay sonra Cebeci Askeri Şehitliği'ne 300 metre mesafede satın aldıkları eve yerleşti.

Ankara'daki şehit babası, oğlunun kabrinin yanına taşındı ViDEO

HER GÜN DUA EDİYOR

1 yıl önce de eşini kanserden kaybedince yalnız kalan şehit babası Mustafa Ertan, her gün yürüme mesafesindeki oğlunun mezarına giderek, dua ediyor.

10 KASIM'DA MEVLİT OKUTTU

Oğlunun ölüm yıl dönümü olan her 10 Kasım'da mezar başında mevlit okutan baba Ertan, 6'ncı ölüm yıl dönümünde de mevlit okuttu. Baba Ertan, Atatürk'ün de ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da oğlunun mezarı başında, komşuları ve yakınlarıyla dua etti.

"EVİM OĞLUMA 300 METRE UZAKLIKTA"

Baba Ertan, oğlunun Hakkari'de teröristlerin saldırısında şehit düştüğünü belirterek, "Ateş düştüğü yeri yakar, ateş düştüğü zaman tam yakıyor. Oğlum şehit olduktan sonra Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedildi. Oğluma yakın olmak istedik. Özellikle eşim, her gün oğlumun yanına gelmek istiyordu. Daha sonra geliş gidişin zor olduğunu anlayınca Cebeci Mezarlığı'nın çevresine taşınmaya karar verdik. Satılık ev bulduk ve Cebeci'ye taşındık. Böylece şehidimizin mezarını her gün ziyaret etme imkanı bulduk. Şu anda oturduğum ev, Cebeci Askeri Şehitliği'ne 300 metre uzaklıkta. Hemen hemen her gün ziyarete geliyorum. Mezarlığın temizliğini, çiçeklerini kontrol ediyorum. Bol bol dua ediyorum. Bundan dolayı çok memnunum. Bazen sabah erkenden geliyorum bazen akşam geliyorum. Ulaşım sorunum yok." dedi.

"ALLAH KİMSEYE YALNIZLIK YAŞATMASIN"

Ertan, eşini de kaybettikten sonra yalnız kaldığını belirterek, "Oğlumun ölümü bize çok acı oldu. Eşimle psikolojik olarak kendimizi kaybettik. Allah kimseye böyle acı olay göstermesin. Hem şehitliğin gururunu yaşadık hem de evlat acısı yaşadık. Eşimi, oğlumu kaybettikten yaklaşık 4 yıl sonra kaybettim. Şu anda maalesef evde yalnız kaldım. Kolay değil, Allah kimseye yalnızlık yaşatmasın." diye konuştu.