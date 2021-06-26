Ankara'dan kartpostallık dolunay kareleri

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir güzel görüntü oluşturdu.

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olan Dolunay, Ankara'da eşsiz manzaralara sahne oldu.

KARTPOSTALLIK KARELER

Özellikle Anıtkabir'in ardında yükselen devasa dolunay görenleri hayrete düşürürken kartpostallık kareler oluştu.

Eşsiz manzaraya şahit olanlar o anları ölümsüzleştirmek için birçok fotoğraf çekti.







