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    Ankara'dan kartpostallık dolunay kareleri

    Başkent Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir güzel görüntü oluşturdu.
    • AA
    • 26.06.2021 - 04:33
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 04:40
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    Ankara'dan kartpostallık dolunay kareleri

    Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olan Dolunay, Ankara'da eşsiz manzaralara sahne oldu.

    KARTPOSTALLIK KARELER

    Özellikle Anıtkabir'in ardında yükselen devasa dolunay görenleri hayrete düşürürken kartpostallık kareler oluştu.

    Eşsiz manzaraya şahit olanlar o anları ölümsüzleştirmek için birçok fotoğraf çekti.

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #1

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #2

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #3

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #4

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #5

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #6

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #7

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #8

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #9

    Ankara dan kartpostallık dolunay kareleri #10


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