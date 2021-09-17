Ankara'dan mezun olan doktor, aynı üniversitenin hukuk fakültesini bitirdi

1985 yılında Ankara'da Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Dilek Özcengiz, 2020'de aynı üniversitenin hukuk fakültesinden mezun oldu.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020 ve 2021 mezuniyet törenini birlikte yaptı.

Mezun olanlar arasında 60 yaşındaki Prof. Dr. Dilek Özcengiz dikkat çekti.

35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem de hukuk fakültesini bitiren Prof. Dr. Özcengiz, iki bölümü de bitirmenin sevincini yaşadı.

TIPI DA HUKUKU DA AYNI ÜNİVERSİTEDE OKUDU

Özcengiz, “1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 1991 yılından beri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olarak bulunuyorum.

Aktif olarak hem anestezi hem de yoğun bakım bölümünde çalışıyorum. 2013-2016 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dekanlığını yapıyordum. Bu sırada sınava girip bir başka başka üniversitenin hukuk fakültesini kazandım.

Ancak devam edemedim, bir süre sonra af çıktı. Yatay geçişler olduğunu fark ettim. Puanım da tutuyordu, o arada yatay geçiş hakkımı kullanarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdım.” dedi.

"HUKUK EĞİTİMİYLE ÖZELLİKLE HEKİMLERİMİZE DESTEK OLMAK İSTİYORUM"

Prof. Dr. Özcengiz, şöyle devam etti:

“Bir hekim olarak çok donanımlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle akademisyenlerin birçok alanda donanım sahibi olması lazım. Son dönemlerde hekimlere yönelik açılan davalar ve uğradıkları birtakım haksızlıklar benim hukuk fakültesi okumamda bir motivasyon oluşturdu. Ben kendimi öncelikli tıp öğretmeni olarak tanımlıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Hukuk eğitimiyle birlikte özellikle hekimlerimize destek olmak istiyorum.”





"HOCAM BENİM ROL MODELİMDİ"

Prof. Dr. Özcengiz, örnek aldığı bir kişinin olduğunu anımsatarak, “Benim Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anestezi ihtisası yapmamı ve burada bulunmamı sağlayan kişi benim örnek aldığım kişidir. Rahmetli hocam Prof. Dr. Gültekin Akyön, hayatımda çok saygı duyduğum kişilerden biridir. Hocam 38 yaşında Tıp Fakültesine girmiş bir avukattı ve profesör olmuştu. O benim için çok büyük bir rol modeldi. Sanırım onun yolundan yürüme arzusu beni buraya getirdi. Önce avukattı sonra doktor oldu, ben de hocamın tersini yapmış oldum.” diye konuştu.





"BU UZUN HAYAT İÇERİSİNDE İNSANLARIN YENİ ŞEYLER ÖĞRENMESİ LAZIM"

Prof. Dr. Dilek Özcengiz, “Bir şeye başlamak için asla geç değil. Bizdeki bazı yaklaşımları çok üzücü buluyorum. Artık ömürler uzadı, insanlar daha uzun yaşıyor. Artık 70 yaşına kadar orta yaşlıyız, onun için bu uzun hayat içerisinde insanların yeni şeyler öğrenmesi lazım.” dedi.