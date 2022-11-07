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    Ankaralı öğrencilerin jiletli duvardan kaçma anı

    Sincan'daki liseliler, okuldan ders içerisinde kaçmak için harekete geçti. Jiletli ve sivri demirlerden atlayan öğrencilerin kaçma anı kameraya yansıdı.
    • 07.11.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:47
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    Ankaralı öğrencilerin jiletli duvardan kaçma anı

    Ankara'nın Sincan ilçesindeki öğrencilerin okuldan kaçışı dehşet saçtı.

    Selçuklu Mahallesi'ndeki Şehit Özgüt Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ders saatleri içerisinde kaçmak için harekete geçti.

    Jiletli duvardan atladılar

    Öğrenciler, sivri demir ve jiletli tellerden oluşan yüksek bahçe duvarından kaçmaya çalıştı.

    Yüksek tehlikeyi göze alan öğrenciler, birer birer duvardan atladı.

    Görenlerin dehşete düştüğü olayda, öğrencilerin o anları kayda alındı.

    İşte o anlar...

    Ankaralı öğrencilerin jiletli duvardan kaçma anı VİDEO

    Ankaralı öğrencilerin jiletli duvardan kaçma anı #1


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