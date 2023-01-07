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    Ankaralılar dikkat: 2 ilçede su kesintisi! 7 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 7 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama...
    • 07.01.2023 - 13:41
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    Ankaralılar dikkat: 2 ilçede su kesintisi! 7 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 7 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı Teras Evler ve civarında 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 09:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Ayaş İlçesi Sinanlı Mahkeme, Hocasinan ve Cuma Mahallelerinde 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 11:15 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankaralılar dikkat: 2 ilçede su kesintisi! 7 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama #1


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