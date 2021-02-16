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    Ankaralıların yokuş aşağı poşetle kayak keyfi

    Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından karın keyfini çıkarmak isteyen Ankaralılar, beyaza bürünen cadde ve sokaklarda poşet ve kızaklarla kaydı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:37
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    Ankaralıların yokuş aşağı poşetle kayak keyfi

    Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede Başkent'i etkisi altına aldı.

    Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Ankara'da vatandaşlar, yağışın tadını çıkardı.

    Şehrin ana yollarında trafik yoğunluğu yaşanırken birçok araç yollarda kaldı.

    POŞETLERLE KAYDILAR

    Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde ise sokakta kar topu oynamaya devam eden çocuklar, polis ekiplerce uyarıldı.

    Ankaralıların yokuş aşağı poşetle kayak keyfi VİDEO


    Ankaralıların yokuş aşağı poşetle kayak keyfi #1

    TUZLAMA YAPILDI

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

    Ankaralıların yokuş aşağı poşetle kayak keyfi #2

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