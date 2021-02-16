Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından karın keyfini çıkarmak isteyen Ankaralılar, beyaza bürünen cadde ve sokaklarda poşet ve kızaklarla kaydı.

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede Başkent'i etkisi altına aldı.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Ankara'da vatandaşlar, yağışın tadını çıkardı.

Şehrin ana yollarında trafik yoğunluğu yaşanırken birçok araç yollarda kaldı.

POŞETLERLE KAYDILAR

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde ise sokakta kar topu oynamaya devam eden çocuklar, polis ekiplerce uyarıldı.

Ankaralıların yokuş aşağı poşetle kayak keyfi VİDEO











TUZLAMA YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.



