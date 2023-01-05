Petrol
79.68
2.36%
Euro
19.9618
0.35%
Dolar
18.7619
0.10%
Altın
1.115
-0.17%
Borsa
5415
0.00%
Bitcoin
318.295
-0.49%
BTXN Coin
7.09
-3.92%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik yok?

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak Perşembe Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 05.01.2023 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik yok?

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    Gün gün ve saat saat sorgulanan bu kesintiler sayesinde, Ankara'daki vatandaşlar zor durumda kalmıyor.

    BAŞKENT, 5 Ocak 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını da yine Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    5 Ocak hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    Melis Sezen, 26 oldu
    Magazin

    Melis Sezen, 26 oldu

    ABD'de gıdadan gelen tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
    Sağlık

    ABD'de gıdadan gelen tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir