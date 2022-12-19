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    Ankara'nın o ilçelerine elektrik verilemeyecek!

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Aralık Pazartesi Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 19.12.2022 - 12:01
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    Ankara'nın o ilçelerine elektrik verilemeyecek!

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    Gün gün ve saat saat sorgulanan bu kesintiler sayesinde, Ankara'daki vatandaşlar zor durumda kalmıyor.

    BAŞKENT, 19 Aralık 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını da yine Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    19 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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