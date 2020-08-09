Ankara'nın sosyal medya müzesi, ilgi odağı oldu

Sosyal medya hesaplarında renkli paylaşım yapmak isteyenler, 100'e yakın poz alanının bulunduğu müzede fotoğraf çektiriyor.

Ankara'nın ilk ve tek interaktif sanat ve sosyal medya müzesi, özellikle sosyal medya hesaplarını renklendirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

İşletme sahibi 25 yaşındaki iç mimar Mustafa Alıç'ın 8 ay önce açtığı mekanda kişiler, sevdikleriyle 21 farklı odada çeşitli konseptlerde fotoğraf arşivi oluşturarak eğlenceli anlar yaşayabiliyor.

Alıç, yaptığı açıklamada, böyle bir mekanın oluşmasında tasarıma ilgisinin neden olduğunu belirtti.

"YURT DIŞINDA GÖRDÜM, ANKARA'YA KURDUM"

Eğitimini tamamladıktan sonra kendi mesleğine yönelik bir iş yapmak istediğini, kendisini bir odaya kapatıp birkaç proje ile uğraşmak yerine sürekli yenileyebileceği işi yapmayı istediğini anlatan Alıç, "Bununla ilgili de açtığımız mekanımızın örneklerini yurt dışında görmüştüm, bunu da ülkemize taşımak istedim ve Ankara'da yaşadığım için Ankara'ya kurdum. Allah nasip ederse çevre illere bunu götürmeyi planlıyorum." dedi.

Alıç, bu mekanın "pop-up museum" olarak da bilindiğini, "pop-up"ın "bir anda oluverme" olarak çevrilebildiğini ifade ederek, genel olarak burasının sosyal medya müzesi olduğunu söyledi.

KENDİLERİ FOTOĞRAFLARINI ÇEKEBİLİYOR

İnsanların bu mekana gelip kendi sosyal medya hesaplarını renklendirdiğini dile getiren Mustafa Alıç, şöyle konuştu:

"Kişiler burada hatıra fotoğrafları çekilebiliyor. Sevgilisiyle, nişanlısıyla, eşiyle, ailesiyle gelenler oluyor, hamile, doğum, doğum günü, düğün gibi özel günler için geliyorlar. Yani burası her alanda herkese uygun. Hafta sonları genellikle izin günü olduğundan aileler de yoğun ilgi gösteriyor. Rengarenk bir dünya olduğu için çocukların ilgisini çekti ve bu konsepti çok sevdiler. Biz burada sadece mekan sağlayıcısıyız. Vatandaşlar isterse kendileri fotoğraflarını çekebiliyor, özel fotoğrafçısını getirebiliyor."

ONLARCA POZ ALANI

21 odada 100'e yakın poz alanının mevcut olduğunu aktaran Alıç, "Bu 100'ü, 100 binler yapmak çok basit, açı, ışık gibi şeyler çok basit değiştirilebilir. Ayrıca burada etkinlik alanlarımız da bulunuyor, müşterilerimizin isteği doğrultusunda o alanları onların istediği dekorlarla süsleyerek burada güzel vakit geçirmelerini sağlayabiliyoruz." dedi.

"PANDEMİDEN SONRA RANDEVU SİSTEMİNE GEÇTİK"

Türkiye'de şu an böyle bir mekanın olmadığını, tek olduklarını belirten Alıç, buradan kimsenin mutsuz çıkmadığını ifade etti.

İnsanların sosyal medya müzesinde çok güzel vakit geçirdiğine dair geri dönüşler aldığını dile getiren Alıç, müşterilerin fikirlerini çok önemsediklerini, buraya gelen insanlardan aldıkları öneri formlarını da dikkatle incelediklerini kaydetti.

Pandemi öncesinde insanların buraya çat kapı geldiğine dikkat çeken Alıç, şöyle devam etti:

"Pandemiden sonra randevu sistemine geçtik. Çünkü insanların sağlığını önemsiyoruz. Bununla ilgili gerekli dezenfektan işlemlerimizi yapıyoruz. İnsanları maske ile içeri alıyoruz. Sadece odalarda fotoğraf çekilirken maskelerini çıkarıyorlar. Odalarda 3-4 kişi oluyor, 5 kişiye izin vermiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bunlara dikkat etmeden olmaz. Elimizden geldiğince bütün önlemlerimizi alıyoruz."





"2-3 VALİZLE GELENİ BİLE GÖRDÜM"

Bu mekanın odalarına uygulanmamış 450'ye yakın fikrin olduğunu ve bunları gerektiği noktada değiştirebildiğini anlatan Alıç, şunları kaydetti

"Özellikle kadınlar tek kıyafetle fotoğraf çekilmek istemiyor doğal olarak ve valizle gelen oluyor. Ben buraya 2-3 valizle geleni bile gördüm. Genelde burada çekilen fotoğrafların yüzde 90'ı sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

Müşterimizin ortalama 2 saatlik bir süresi oluyor, bu zaman zarfında kişi istediği odada, istediği dekorun önünde vaktini geçirerek o pozu beğenene kadar fotoğraf çekilebiliyor. Öğrenci ve tam olmak üzere iki bilet türümüz var, ona göre de ücret alıyoruz."