Anksiyeteyi dindiren dua: 21 kere okuyun, endişe ve kaygıyı durdurun...

Yoğun iş temposu, günlük hayatın stresi ve geleceğe dair belirsizlikler birçok kişide anksiyete, endişe ve kaygı bozukluğuna yol açıyor.

Bir Müslüman'ın en büyük çaresi ise, Allah'a dualarla sığınması oluyor.

Özellikle Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı sure ve dualar, endişe ve kaygıları dindirmekle müjdeleniyor.

İnşirah Suresi de bu dualar arasında en çok okunanlardan biri.

Anksiyete ve kaygı yaşayan kişilerin bu sureyi 21 defa okuması kalp sıkıntısını hafifletiyor, zihni sakinleştiriyor ve huzur veriyor.

İNŞİRAH'IN FAZİLETİ

İnşirah suresi, Duhâ‘dan sonra Mekke’de nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Rasûl-i Ekrem gönül ferahlığına kavuşturulduğu için bu isim verilmiştir. Bu ferahlık, kalbinin îman ile rahatlatılması, hikmet ve bilgi ile aydınlatılması ve günahlardan arındırılmasıdır.

OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’nâ ‘anke vizrek

Ellezî enkada zahrak

Ve refa’nâ leke zikrek

Fe inne me’al usri yusrâ

İnne me’al usri yusrâ

Fe izâ ferağte fensab

Ve ilâ rabbike ferğab

ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

Senin şânını ve zikrini yüceltmedik mi?

Şüphesiz, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

O halde, boş kaldığında (ibadete) yönel.

Ve yalnızca Rabbine yönelip (ondan iste).