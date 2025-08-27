Anksiyeteyi dindiren dua: 21 kere okuyun, endişe ve kaygıyı durdurun...

Yoğun iş temposu, günlük hayatın stresi ve geleceğe dair belirsizlikler birçok kişide anksiyete, endişe ve kaygı bozukluğuna yol açıyor.
Bir Müslüman'ın en büyük çaresi ise, Allah'a dualarla sığınması oluyor.
Özellikle Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı sure ve dualar, endişe ve kaygıları dindirmekle müjdeleniyor.
İnşirah Suresi de bu dualar arasında en çok okunanlardan biri.
Anksiyete ve kaygı yaşayan kişilerin bu sureyi 21 defa okuması kalp sıkıntısını hafifletiyor, zihni sakinleştiriyor ve huzur veriyor.
İNŞİRAH'IN FAZİLETİ
İnşirah suresi, Duhâ‘dan sonra Mekke’de nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Rasûl-i Ekrem gönül ferahlığına kavuşturulduğu için bu isim verilmiştir. Bu ferahlık, kalbinin îman ile rahatlatılması, hikmet ve bilgi ile aydınlatılması ve günahlardan arındırılmasıdır.
OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm
Elem neşrah leke sadrek
Ve vada’nâ ‘anke vizrek
Ellezî enkada zahrak
Ve refa’nâ leke zikrek
Fe inne me’al usri yusrâ
İnne me’al usri yusrâ
Fe izâ ferağte fensab
Ve ilâ rabbike ferğab
ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
Senin şânını ve zikrini yüceltmedik mi?
Şüphesiz, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
O halde, boş kaldığında (ibadete) yönel.
Ve yalnızca Rabbine yönelip (ondan iste).