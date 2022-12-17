Anlaması çok basit! Milli Piyango biletinde bu detaya mutlaka bakın...

Anlaması çok basit! Milli Piyango biletinde bu detaya mutlaka bakın...

Milli Piyango, yılbaşında büyük ikramiye veriyor. MPİ yılbaşı bileti satın alanlar ise sahte mi gerçek mi emin olmak istiyor. Peki sahte bilet nasıl anlaşılır? İşte kritik noktası...

Yılbaşının en heyecanlı kısımlarından birisi de büyük ikramiye...

Milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı.

MPİ yılbaşı bileti alan vatandaşlar, şanslı rakamları yakalamayı ümit ediyor. Öte yandan ise biletlerin sahte olmadığından da emin olmak istiyor.

Bu yıl Milli Piyango İdaresi tam 200 milyon lira büyük ikramiye veriyor.

Peki sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Biletim sahte mi gerçek mi? İşte dikkat etmeniz gereken noktalar...

Sahte bileti anlama yolları

Yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler tercih edilmeli. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye mutlaka dikkat edilmeli.

Özellikle Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebilir.

Bilet ışığa tutulduğunda üzerinde Milli Piyango'nun MP logosu görülmeli, mavi ve açık yeşil renklerinde parlayan kesik çizgiler şeklindeki elyaflar görünmelidir.

Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnaftan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti alınmamalı.