Anneler Günü mesajları 2022: En güzel, anlamlı, duygusal ve farklı Anneler Günü mesajları ve sözleri

Anneler Günü mesajları 2022: En güzel, anlamlı, duygusal ve farklı Anneler Günü mesajları ve sözleri

Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen Anneler Günü'nün anlam ve önemine istinaden en güzel, anlamlı, duygusal ve farklı Anneler Günü kutlama mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Dünyada her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü, bu yıl 8 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü'nde annelerini mutlu etmek isteyenler, onlara özel sürprizler yapıyor, hediye ve çiçekler alıyor.

Bu özel günü annelerinden uzakta geçirecek olanlar ise mesaj atarak kutlamaya gayret ediyor.

Bu noktada annelerine olan duygularını ve minnettarlığını dile getirmek isteyenler, Anneler Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

Öte yandan kayınvalideye, teyzeye, ablaya, eşe, halaya, anneanneye gönderilebilecek Anneler Günü kutlama mesajları da araştırılıyor.

Bizleri karşılıksız seven ve değerli kılan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, duygusal ve farklı Anneler Günü mesajları ve sözleri...

Anneler Günü mesajları 2022

Anneciğim sen hep hayatımın pusulası oldun, sevginle, emeğinle fedakarlıklarla beni yetiştirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun.

Canım anneciğim anneler gününü kutlar, sana her zaman sağlık ve mutluluklar dilerim. Sen olmasaydın ne yapardın bilmiyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Üzerimdeki hakkını ömür boyu çalışsam da ödeyemem, benim biricik anneciğim.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik nedir diye tarif et deseler hiç düşünmeden ANNEM derdim. Canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Gözümün nuru, evimizin neşesi, her şey yıllar önce beni dünyaya getirmenle başladı. Rabbime senin gibi bir annem olduğu için ne kadar şükretsem azdır canım annem. Anneler Günün Kutlu Olsun…

En büyük servetim, kötü zamanlarımda beni yalnız bırakmayan, ve en büyük hatalarımda bile yanımda olan canım annem Anneler Günün Kutlu Olsun…

Senin sevgin ve merhametin ben, hayata bağlıyor. Hayat yolculuğumun en başından beri yanımda olan canım annem Anneler Günün Kutlu Olsun…

Gece gündüz demeden kendini bizim için feda edan koca yürekli annem iyi ki varsın. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Adı anne olan dünyanın en güzel meleği canım annem, benim her şeyim, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Güldüğümde gülen, ağladığımda ağlayan, benim için yaşayan, dünyadaki en büyük şansım, meleğim, canım annem Anneler Günün Kutlu Olsun…

Koydum tüm sevinçlerimi önüme bir baktım hepsi sen. Anneler Günün Kutlu Olsun Annecim…

Sen başımızın tacı, sen evimizin neşesi, sen en değerli varlığımız olan annem. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim… Başımı dizlerine koymaya geldim.

Eşe Anneler Günü mesajları

Annedir cenneti sunan çocuklarına annedir hayata tutunmasını sağlayan. Anneler günün kutlu olsun.

Canım karım iyi ki varsın Allah seni başımdan eksik etmesin. Anneler gününü kutluyorum.

Yüreğimi ve buselerimi sevginin pembe zarfına koydum ve sana bıraktım. Anneler günün kutlu olsun.

Seni düşünürken içim geçmiş, severken de ömrüm. Dünyanın en güzel annesine selamlar.

Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum aşkım. Anneler günün kutlu olsun!

Ben seni bu yaşımda yaşamın tam ortasında öylesine değil ölesiye seviyorum. Canım anneler günün kutlu olsun.

Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir. Anneler günün kutlu olsun canım!

Her beklentimi aşan hayallerimin prensesi seni çok seviyorum. Ben çok şanslı bir adamım. Anneler günün kutlu olsun!

Arkadaşlığın ailemize olan bağlılığın ve sevgin hayatımı tanımlıyor. Hayat senin yüzünden harika! Hayatımın anneler günü kutlu olsun!

Sen benim için çok şeysin benim sırdaşım ve hayatımdaki en önemli kadınsın. Seni seviyorum! Anneler günün kutlu olsun!

Ablaya Anneler Günü mesajları

Sen abladan öte mükemmel bir annesin. Sen kendi sorumlulukları olan bir kadınsın. Benim hayatımda olduğun gibi kendi çocuklarının ve ailenin de hayatlarında büyük bir etkin var. Dünyanın en güzel ablasının anneler gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Zaman çok çabuk geçiyor. Adeta uçup gidiyor. Akıp gidiyor. Geçmişte benim üstüme titreyen bir ablayken şimdi çocuklarına kol kanat geren bir annesin Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun ablam.

Ben hiçbir zaman yolumu kaybetmem. Çünkü ablam bana yolumda hep ışık olmuştur. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Annenin olmadığı zamanlarsa sana annelik yapan tek kişi ablandır. Ona sahip çık. Anneler Günün kutlu olsun.

En çok sevdiğim şeylerden biri ona başımı yaslamaktı. Ondan güç alırdım. Hiç yalnız olmadım çünkü her zaman ablam vardı yanımda. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Teyzeye Anneler Günü mesajları

Sen anne yarımsın benim. Anneler gününü kutlarım canım teyzem. Dünyanın en iyi teyzesi sensin teyzem, anneler günün kutlu olsun.

Annem olmadığında annem gibi hissettirdin. Bana kalbini açtın. Anneler Günün kutlu olsun teyzem. Üzerimde çok emeğin var biricik teyzem. Anneler Günün kutlu olsun.

Saf ve temiz su gibisin teyzem. İyi ki seni tanımış ve sevmişim. Anneler Günün kutlu olsun.

Halaya Anneler Günü mesajları

Sen benim canımdan öte babamın yarısı, ellerinden öperim. Anneler günün kutlu olsun.

Mesafeler aramıza ve seni sevmeye uzak değildir halacığım. Anneler Günün kutluyorum.

Anneleri hep yıldızlara benzetirim ben. Onlar uzakta gibi görünürler ama her zaman karanlığı aydınlatırlar. Bu yüzden senin de anneler gününü kutlarım halam.

Anneanneye Anneler Günü mesajları

Sen benim annemin biricik annesisin. Sen olmasan annem olmazdı. İyi ki canım annemi doğurdun canım anneannem. Sen benim her şeyimsin. Anneler günün kutlarım.

Annemin en kıymetlisi benim de biricik anneannem. Anneler Günün kutlu olsun.

Ana kraliçemiz, biricik anneannemiz. Çocukluğumdaki sıcacık evin ve sıcacık sofraların hep aklımda. Seni çok özlüyorum. Anneler Günün kutlu olsun.