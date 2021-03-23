Anneler günü ne zaman 2021? Anneler günü ayın kaçında, hangi gün?

Bu yıl anneler günü hangi güne denk geliyor sorusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan anneler günü Türkiye'de ne zaman, ayın kaçında?

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar hız kazanırken, bu yıl ne zaman kutlanacağı da merak konusu oldu.

Milyonlarca evladın anneleri için sürprizler hazırladığı, sevgilerini dile getirdiği ve hediyeler aldığı günlerden biri olan Anneler Günü, kutlandığı ülkeye göre farklılık gösteriyor.

Türkiye'de ise her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü olarak kutlanan bu özel gün, 2021 yılında ne zamana denk geliyor araştırılıyor.

İşte 2021 Anneler Günü tarihi..

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya’da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Bu sene Türkiye’de de 9 Mayıs Pazar 2021′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.



Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.



Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.