Annelerimizi hediyelere boğduğumuz bir gün olan Anneler Günü'nün bu sene ne zaman kutlanacağı merak edilmeye başladı. Bu kapsamda, "Anneler Günü ne zaman kutlanacak 2022?" sorusu gündeme getirildi.

Bir gün değil her gün annelerimizi hatırlamamız ve hediyeler sunmamız gerekiyor ancak Anneler Günü'ün anlamı ayrı.

Annesinden uzak olan ya da her zaman hediye alamayanlar, senede bir gün kutlanan Anneler Günü'nü özel kılmak istiyor.

Annesini kaybetmiş ya da annesini hiç tanımamış olanlar için hüzünlü bir gün olan Anneler Günü, doğurmuş ve doğurmamış tüm annelerin günü olarak kutlanıyor.

Bu günü es geçmek istemeyenler ise bu sene Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini merak etmeye başladı.

Bu kapsamda da vatandaşlar, "Anneler Günü ne zaman kutlanacak 2022?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak 2022? İşte Anneler Günü'nün tarihi...

2022 Anneler Günü ne zaman?

Bu sene 29 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü'nün tarihi ülkelere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Tarihçesi

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı.

Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır. Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır.

Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.