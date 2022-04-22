‘‘Anneler Günü’nde anneme ne alacağım?’’ diye düşünüyorsan; en güzel Anneler Günü hediyeleri sosyopix’te!

‘‘Anneler Günü’nde anneme ne alacağım?’’ diye düşünüyorsan; en güzel Anneler Günü hediyeleri sosyopix’te!

Her günü kutlanması gereken annelerimizi onurlandırmak, mutlu etmek ve onu ne kadar çok sevdiğimizi göstermenin tam zamanı.

Annene sevgini fotoğraflarla göster!

Bizi biz yapan, kişiliğimizi şekillendiren, bir tek sözleriyle yeniden güçlü hissetmemizi sağlayan, sanki dünyanın en güzeli, en özeli bizmişiz gibi bizi iyi eden annelerimizi çok seviyoruz. Her günü kutlanması gereken annelerimizi onurlandırmak, mutlu etmek ve onu ne kadar çok sevdiğimizi göstermenin tam zamanı! 8 Mayıs Anneler Günü, annelerimiz için yılın en özel günü. Şimdi onlara sevgimizi göstermemiz için önümüzde kocaman bir fırsat var.

“Ben bu geçen sürede çok şeyi fark ettim, iyi ki annemsin” demek için Anneler Günü var!

“İyi Ki” dedirten hediyeler için de Sosyopix!

Anneme nasıl teşekkür edebilirim?

Anneler hatırlamayı ve hatırlanmayı sever. Bu yüzden de sevdikleriyle birlikte, en mutlu karelerden oluşan fotoğraflara bakmayı sever. Bu Anneler Günü’nde annene sevgini fotoğraflarla göster!

Sosyopix; annenle en hatırlanmaya değer fotoğraflarınızı, en anlamlı armağanlara dönüştürüyor. Annene hatırlandığını en güzel şekilde hissettiriyor. Hediyenin Yeri Sosyopix aynı zamanda; %100 mutluluk garantisi vererek sana annene hediye edebileceğin binlerce kişiselleştirilebilir ürün sunuyor.

Sosyopix; fotoğraf baskıları, deri ürünler, hediye kutuları, albümler, kanvas tablolar, magnetler, çiçek, lezzetli hediyeler ve duvar dekorasyonu kategorilerinde kişiselleştirilebilir ürünler sunuyor. Sosyopix, hediyeni annene aynı gün teslimatlı gönderebilmen için Sosyopix Hemen Hediye ile gün içi teslimat olanağı sunuyor. Türkiye'nin her yerine kargo.

Annene hediye seçmek için çok fazla düşünmene, evden çıkmana ve çok para harcamana gerek yok. Uygun fiyatlı, kaliteli ve anlamlı Anneler Günü hediyeleri Sosyopix’te. Yapman gereken tek şey beğendiğin ürünleri seçmek, adres bilgisini girmek ve siparişini tamamlamak!

Annene Sevgini Fotoğraflarla Göster!

Anneler Günü’nde Sosyopix’te annene neler hediye edebilirsin?

Senin için Sosyopix’ten seçtiğimiz hediyelerle annene ayrıcalıklı hediye deneyimi yaşat, O’nu “İyi Ki” dedirten hediyelerle mutlu et!

1- Büyük Anı Albümü ve 35 Pola Baskı

Bir anne için en güzel ve duygulandıracak hediye; çocuğuyla olan hatıralardır. Bu Anneler Günü’nde annene paylaştığınız anılarıyla dolu Büyük Anı Albümü hediye et! Annenle olan fotoğrafları seç ve dilediğince tasarla. Her birine 4 fotoğraf koyabileceğin 20 siyah kalın sayfaya onu ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini anlat. Bu hediyeyi görür görmez mutluluktan gözleri dolayacağına eminiz.

2- Yapışan Çerçeveler

Sosyopix’in en sevilen ürünlerinden biri olan Yapışan Çerçeveler, anneni mutlu edebilecek en anlamlı Anneler Günü hediyelerinden biri! Mutlu fotoğraflarla harika dizaynlar elde etmeyi sağlayan bu çerçeveler, kolayca yapıştırılabilir ve çıkarılabilir özelliği sayesinde annenin dilediği gibi dekorlar yaratmasını sağlar ve bulunduğu her yere güzelliğini yansıtır.

3- Seni Seviyorum Annem Hediye Kutusu

Annene sevgini anlatmanın en güzel yolu, içi mutluluk dolu hediyeler! Seni Seviyorum Annem Hediye Kutusu anneni mutlu etmek için özenle ve sevgiyle hazırlandı, içini anılarla doldurmak senin elinde! Kutunun içerisinde mutlu hatıralarınızı ölümsüzleştireceğin 10 adet Pola Kart, %100 deri sarı kartlık, beton saksılı sukulent, AURA kırmızı mum, özel tasarım kibrit bulunuyor. Annene her fırsatta ‘seni seviyorum’ diyeceğin mutlu hediyeleri o'na armağan et!

4- Anneye Kupa

‘‘Dünyanın En Güzel Annesine’’, bunu hissettirecek en anlamlı hediye! Annene ne kadar özel ve değerli olduğunu Anneye Kupa ile hissettir. Birlikte yapacağınız keyifli sohbetlerde hiç elinden düşmeyecek bu kupa hem kullanışlı hem de an anlamlı Anneler Günü hediyelerinden biri olacak!

5- Anneler Günü Çiçek Buketi – Vazolu

Özel günlerin vazgeçilmez hediyesi, annene alacağın şık bir çiçek buketi anneni çok mutlu edecek. Mis gibi kokan, capcanlı Anneler Günü Çiçek Buketi – Vazolu, annelerin en sevdiği hediyelerden biri. Annene olan sevgini çiçeklerin dilinden anlatacağın bu buket kıymetli annenin ellerine çok yakışacak! Anneni ve anne olan sevdiklerini mutlu edecek çiçek buketlerini keşfetmek için Sosyopix Flowers’a göz atmayı unutma!

6- Annelerin Favorisi Modern Çerçeve

Çocuklarının fotoğraflarını duvarlarında sergilemeye bayılan anneler için Modern Çerçeve mükemmel bir Anneler Günü hediye seçeneği. Şık ve kaliteli görünümüyle hem güzel bir ev dekorasyonu hem de anneye en anlamlı hediyelerden biri. Fotoğraflarını ister tek, istersen de 4, 9 veya 16 fotoğrafla kolaj halinde duvarına asabileceğin modern çerçeveyi annene hediye etmek için hazırla!

7- Anne Eli Değmiş Gibi Brownie Kutusu - 4 Adet

Her annenin yemeği vazgeçilmezdir, bu sefer annene vazgeçilmez lezzette bir hediye ver. Sosyopix Bakery’nin katkı maddesi içermeyen, %100 el yapımı kurabiye ve brownieleri annene mutluluk verecek lezzette! Annenle en keyifli sohbetlerde tatlı yiyip tatlı konuşacağınız lezzetli hediyeleri keşfet!

8- Kalp Magnet - 12 Adet

Anneler için magnetler vazgeçilmez bir sevda… Hele bir de anılardan oluşuyorsa. Anıların en sevimli haliyle güzel bir Anneler Günü hediyesine dönüştür. Buzdolabında, ofisinde ve tüm metal yüzeylerde... Anılarını sergilemek istediğin her yeri annenle olan hatıraların güzelleştirsin.

9- Anneye Işıltılı Hediye Kutusu

Değerli annene yakışacak hem zarif hem de anlamlı bir hediye hazırlamaya ne dersin? Birlikte paylaştığınız anılarla dolu Kalpli Işıltılı Çerçeve ve içerisinde en zarif hediyelerden oluşan Anneye Işıltılı Hediye Kutusu, anneni çok özel hissettirecek!

Anneler Günü için aradığın hem anlamlı hem de kullanışlı tüm hediyeler Sosyopix’te seni bekliyor! Fotoğraf Baskıları, Hediye Kutuları, Çerçeveler, Kanvas Tablolar, Çiçek ve Lezzetli Hediyeler… Hepsi ve daha fazlası özenle ve sevgiyle anneni mutlu etmek için hazırlanıyor. Annene hediyelerini şimdiden hazırla, Anneler Günü hediyelerin hızlı teslimatla biricik annenin elinde olsun!

Kıymetli annenin hep yanı başında olduğu nice Anneler Günü kutlamanız dileğiyle…