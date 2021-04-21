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    Anneleri ölen 2 yavru domuzdan biri hayatta kalmayı başardı

    Afyonkarahisar'da doğum sırasında köpek saldırısı sonucu annelerini kaybeden domuzlardan biri, hayatta kalarak biberonla beslenmeye başladı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:59
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    Anneleri ölen 2 yavru domuzdan biri hayatta kalmayı başardı

    Afyonkarahisar'ın Sultandağı kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan göbek bağları dahi kopmamış iki yaban domuzu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

    YAVRULARDAN BİRİ HAYATA TUTUNDU

    Hayvanların birkaç günlük olduğunu belirleyen ekipler, ardından yavru domuzları tedavileri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) getirdi. İki yavrudan biri çok güçsüz olduğu için hayata tutunamayarak ölürken, diğeri ise AKÜREM’in gönüllü öğrencileri tarafından özenle besleniyor.

    3 haftalık olan yavru yaban domuzunun ise ilk günlerde yaşaması için bir öğrenci tarafından güçlenip, hayata tutunması amacıyla evinde sürekli süt ve biberon ile beslendiği öğrenildi. Yavru domuzun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Göbek bağları dahi kopmayan yaban domuzlarından biri hayata böyle tutundu

    Anneleri ölen 2 yavru domuzdan biri hayatta kalmayı başardı #1

    Anneleri ölen 2 yavru domuzdan biri hayatta kalmayı başardı #2

    Anneleri ölen 2 yavru domuzdan biri hayatta kalmayı başardı #3

    Anneleri ölen 2 yavru domuzdan biri hayatta kalmayı başardı #4

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