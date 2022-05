Anneye, sevgiliye, eşe, dosta: 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlama mesajları 2022

Sağlık sektörünün olmazsa olmazları hemşireler, 12 Mayıs'ı Dünya Hemşireler Günü olarak kutluyor. Hemşire sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler ise, anlamlı mesajları araştırıyor.

Pandemi ile birlikte önemini daha çok anladığımız ve canla başla çalışan sağlık emekçileri hemşireler için, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlanıyor.

Hemşireler, hastaneler ve polikliniklerde hasta ile ilk karşılaşan ve ilgilenen sağlık çalışanları olarak büyük bir emek ve özveriyle gece gündüz demeden yardıma koşuyor.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olması nedeniyle bu anlamlı günde hemşire olarak görev yapan arkadaş, eş, dost, anne, sevgili ve akrabalarına mesaj göndermek isteyenler, en güzel ve anlamlı kısa-uzun Hemşireler Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

İşte en güzel, en anlamlı Dünya Hemşireler Günü sözleri ve mesajları 2022...

Hemşireler Günü tarihçesi

Bazı ülkelerde haftaya yayılan bu gün ülkemizde tek bir gün olarak gerçekleşmektedir. 1974 yılının Mayıs ayından itibaren resmi olarak kutlanan bu günün hemşirelere adanması ise kolay olmamıştır.

ABD'nin Sağlık Bakanlığında görevli Dorothy Sutherland, bu günün resmi olarak kutlanan bir gün olması için özel çaba sarf etmiştir. 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını “Hemşireler Günü” ilan etmeyi teklif etmiştir. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmamıştır.

1972 yılında, bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulmuş ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulmuştur fakat yine olumsuz yanıtlarla geri dönmek zorunda kalmışlardır.

1974 yılına gelindiğinde Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı hemşirelere adamıştır.

Dönemin ABD Başkanı Nixon'ın imzasıyla Hemşireler Günü, 12 Mayıs 1974 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Hemşireler Günü kutlama mesajları 2022

Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Emeğin ödenmez, kıymetin bilinmez, Hakkını helal eyle gönlümüzdeki yerin silinmez. Hemşirem. Hemşireler Günün kutlu olsun.

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

Özveri ile mücadele eden hastaların destekçisi olan ve tedavisinde görev üstlenen tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde en büyük destekçilerimizden biri olan hemşirelerin gününü kutluyor, kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum.

Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Maddi ve manevi zorluklarla beraber her türlü olumsuz koşulda ülkemizin her yerinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden her türlü özveri ve gayreti göstererek mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

"Önce insan" diyerek yola çıkan tüm özverili, fedakâr ve sabırlı hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun...

Hepimizin kahramanı olan hemşirelerimizin gününü kutluyor, tüm isteklerinin kabul edildiği ve çalışma şartlarının onların istediğini gibi olduğu uzun ömürlü bir meslek hayatı diliyorum. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun…

Dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan hemşirelik, hastaların tedavi sürecinde büyük rol oynuyor. Birçok hastanın tedavi ve takibinde özveriyle çalışan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.

Onlar can kurtaran beyaz birer melekler. Tüm beyaz meleklerin günü kutlu olsun.

Covid-19'la mücadelenin sürdüğü günlerde ön saflarda yer alan sağlık personellerinden olan hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.

Dünya Hemşireler Günü kapsamında başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın gününü kutluyor, hepsine sağlıklı günler diliyorum.