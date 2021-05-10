Antakya yöresinden: Ekşili mahluta çorbası

Ülkemizin yöresel lezzetlerinden biri olan mahluta çorbası, ekşili aroması ve bol baharatıyla doyurucu bir başlangıç olarak sofralarınızda…

Gastronominin kalbinin attığı şehir Antakya, bol aromalı bir lezzetle yine şaşırtmak için sizlerle buluşuyor. Ezogelinden sonra mercimek çorbasına en yakın alternatif olma yolunda ilerleyen bu çorbayla tadanlardan tam not alacaksınız. Besleyici özelliği yüksek olan mahluta, hafif bir zeytinyağlı ile menü oluşturabilecek güce sahipken, sofranıza farklılık katmaya ne dersiniz?

Ekşili Mahluta Çorbası Tarifi VİDEO

EKŞİLİ MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

- 2 su bardağı kırmızı mercimek

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet patlıcan

- 1 adet patates

- 1 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı kişniş

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı nane

- 2 litre tavuk suyu

- 1 adet limon suyu

Yapılışı

Mercimekleri bol suda yıkayıp süzgece alın. Dilerseniz 10 dakika kadar suda bekletip de yıkayabilirsiniz. Zeytinyağını derin bir tencereye alın ve doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar soteleyin.

Ardından doğradığınız sarımsak, patates ve patlıcanı da ilave edip bütün malzemeleri 4-5 dakika kavurun. Süzülen mercimeği sebzelere ekleyin ve domates salçasıyla birlikte kavurun.

Üzerine tavuk suyunu ilave edip tuz, pul biber, nane, kişniş ve limon suyunu ekleyin. Sebzeler ve mercimek yumuşayıncaya kadar pişirin. Gerekirse bu aşamada su takviyesi de yapabilirsiniz. Pişen çorbayı blenderden geçirip sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...

Ekşili mahluta çorbası besin değerleri: