Antakya'da ailesinden 6 kişiyi kaybeden depremzede yaşadıklarını anlattı Antakya'da annesi, babası, 3 kardeşi ve 1,5 yaşındaki yeğenini kaybeden ve enkazdan yaralı çıkarılan Ahmet Koçak, yakınlarının desteğiyle kaldığı çadırda hayata tutunmaya çalışıyor.

AA

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki 8 kişilik Koçak Ailesi'nin evi, depremde yıkıldı.

12 saat sonra kuzeni ve yengesinin çabalarıyla enkazdan kurtulmayı başaran Ahmet Koçak, depremde annesi 61 yaşındaki Saniye, babası 62 yaşındaki Mehmet, kız kardeşi 25 yaşındaki Elif, yeğeni 1,5 yaşındaki Nazlı Umay, ağabeyi Rasim ve en küçük kardeşi 21 yaşındaki Hüseyin'i kaybetti.

Mesleğini yapamaz hale geldi

Çoğu, kalçasında olmak üzere vücudunun birçok yerinde kırık oluşan, bu nedenle ayakta durmakta zorlanan Koçak, parmaklarındaki sıkıntı yüzünden mesleği berberliği de yapamaz hale geldi.

Her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışan Koçak, Antakya ilçesindeki Arpahan Mahallesi'nde yakınlarının evinin bahçesine kurduğu çadırda, kaybettiği ailesinden kalan fotoğraflara bakarak acısını dindirmeye çalışıyor.

29 yaşındaki İbrahim Koçak, Antakya Emek Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın zemin katında depreme yakalandıklarını anlattı.

"Babamın sesini duydum"

Deprem sırasında annesi, babası, 4 kardeşi ve 1,5 yaşındaki yeğeniyle birlikte evde 8 kişi olduklarını ve en son babasının "dışarı çıkın" sesini duyduğunu aktaran Koçak, binanın bir anda çöktüğünü söyledi.

Koçak, sarsıntının başlamasının ardından yatağından kalkmadığını, ailesinin ise kapıdan çıktıkları sırada merdivenin çökmesiyle enkazda kaldıklarını ifade etti.

"Yüzümde betonu hissediyordum"

Üzerine tavanın çöktüğünü ve sesini kimseye duyuramadığını belirten Koçak, şunları söyledi:

Ondan sonrası mahşer alanı gibi, ölüm gibi. Beton ilk düştüğü zaman ayağımın dibine düştü. Onu gördüm, üstüme de ikinci katın betonu düştü, dümdüz oldu. Yüzümde betonu hissediyorum, göğüs kafesim beton, ayaklarımın üstü beton. Belki parça parçadır, kaldırabilir miyim diye düşündüm. Zifiri karanlık bir şey görmüyorsun. Bir elim dışarıdaydı, diğer elimle kontrol ettim tek betonmuş, tavan komple üstüme çökmüş.

Koçak, artçı sarsıntılar sırasında betonun gidip geldiğini, o acıyı çok kötü hissettiğini vurgulayarak, yengesi ve kuzeninin enkaza geldiğinde dışarıda kalan dört parmağını görerek kendisini fark ettiklerini anlattı.

Onlar sayesinde molozlar arasından çıkarıldığını kaydeden Koçak, enkazdan yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldığını, vatandaşlar tarafından araca bindirilerek hastaneye götürüldüğünü ve ardından Adana'ya sevk edildiğini dile getirdi.

"Çok şükür nefes alıyoruz"

Koçak, doktorların kendisine sporu yasakladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İleriki zamanlarda koşmaya başlasam bile en fazla 10 dakika koşabilirmişim. Çok büyük hasar var, ayakta çok durduğum zaman sol ayağım boşa düşüyor. Kalça kemiği bir yerden kırılmamış, iki yerden kırılmamış, 37'ye ayrılmış. Göğüs kafesim şu anda üç santimetre içeride. Tam kalbimin üzerine denk gelmiş. Çok şükür, nefes alıyorsun. En azından gidenlerin arkasından bir dua edebiliyorsun. Ömrüm bu şekilde geçecek.

Geriye bir kardeşi ve fotoğraflar kaldı

Yaşadığı acının tarifinin olmadığını, ailesinden geriye bir kardeşinin bir de kaybettiği yakınlarının cep telefonundaki fotoğrafların kaldığını belirten Koçak, vücudunda oluşan hasardan dolayı berberlik mesleğine devam edemeyeceğini, bu nedenle hayatta kalan kardeşiyle farklı bir iş bularak geçimlerini sağlayacaklarını söyledi.