Antakya'da enkaz altından milyonluk tekstil ürünlerini kurtarıyor

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da meydana getirdi.

Şehrin ticaretinin kalbi konumundaki eski Antakya'daki yüzlerce iş yeri yerle bir oldu.

Tekstil ve toptan giyimin merkezi Haraparası Mahallesi'nde 30 yaşındaki iş insanı Umut Tatlı'nın 4 katlı iş yeri de enkaza döndü.

Tatlı'nın yaklaşık 10 milyon değeri bulunan tekstil ürünleri yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, Umut Tatlı'da kiraladığı bir iş makinesiyle yıkıntılarının arasından sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

Onlarca işçi yoğun toz arasında poşetlerinde sağlam şekilde duran ürünleri güvenli noktaya taşıyor.

Sağlam kalan ürünleri iş makinesinin yardımıyla çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Tatlı, şunları söyledi:

Sağlam olanları seçeceğiz ve başka ildeki şubemizde satmaya devam edeceğiz. İşimizi sürdürmemiz gerekiyor. Hatay’dan gidemeyiz, geçici olarak ayrılacağız. Sonra yeniden buradayız. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde bir zararım var. Otomobillerimizde enkaz altında kaldı. Çekirdek ailemde Allah’a şükür bir sıkıntı yok. Ama arkadaş çevremde sayısız vefat var. Ama bu ürünlerimi de kurtarmak zorundayım.