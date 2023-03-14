Antakya'da evi yıkılan Suriyeli: Canımızı zor kurtardık Antakya'da yaşadığı ev ağır hasar alan Suriyeli genç, canını tehlikeye atarak eşyalarını kurtarmanın peşine düştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor.

Özellikle Antakya ilçesindeki tarihi ve kültürel yapılar yerle bir oldu.

6 kişilik ailesiyle 2 katlı tarihi evde yaşayan 20 yaşındaki Suriye uyruklu Vesim Larabi, depremin ardından harabeye dönen sokaktan geçerek evinden eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Tehlikeye rağmen duvarları ve çatısı dökülen eve giren Larabi, küçük ev aletlerini güvenli yere çıkarabilmek için büyük çaba sarf etti.

"Buzdolabını çıkarmaya korkuyorum"

Vesim Larabi, depremde evde yakalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: