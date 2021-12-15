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    Antalya açıklarında dev hortum

    Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında denizde dev hortum oluştu. O anları cep telefonuyla görüntüleyenler, şaşkınlıklarını "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleriyle dile getirdi.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:24
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    Antalya açıklarında dev hortum

    Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde, saat 13.00 sıralarında hortum oluştu.

    YAKLAŞIK 15 DAKİKA SÜRDÜ

    Side Mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi.

    "KOCAMAN HORTUM"

    Görüntü çekenler, hortumun büyüklüğü karşısında "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

    Antalya'da dün de Kemer ilçesi açıklarında aynı anda iki hortum oluştu.

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    Antalya açıklarında dev hortum #2

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