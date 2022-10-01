Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

Bu yıl 59’uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu geleneksel kortej ile start aldı.

Türkiye'nin en köklü sanat etkinliklerinden biri daha başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 59’uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortej başlangıcı yapıldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen kortej, Cam Piramit önünden başladı. Kortej için alana gelen sanatçılara, Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

DHA'nın haberine göre araçların bulunduğu alana güçlükle ulaşan sanatçıların boynuna çiçekler asıldı.

Klasik araçlara binen sanatçı ve oyunculara yol boyunca korteji bekleyenler, sevgi gösterisinde bulundu.

Ünlü oyuncular kortejle halkı selamladı

Kortejin başındaki araca Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Perihan Savaş, Erkan Can ve Mustafa Alabora bindi.

Aracı ise Erkan Can kullandı. Yol boyunca bekleyenlere, sanatçılar tarafından çiçekler verildi.

Korteje bu akşam düzenlenecek törende 'Onur Ödülü' alacak Perihan Savaş ve Erkan Can’ın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Reis Çelik, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Biket İlhan, Elif İnci, Ayşe Erbulak Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu ve Meltem Pamir Tan’ın aralarında olduğu pek çok sanatçı ve yönetmen katıldı.

Açılış bu akşam

Kortej, 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri’ni takiben Karaalioğlu Parkı içinde eski belediye binası önünde sona erdi.

Festivalin açılış töreni, saat 20.30’da Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın sunumuyla Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Açılış günü, Mustafa Sandal’ın vereceği konser ile sona erecek.





















































