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    Antalya hamamlarında 'yeni normal' tellaklar

    Maske ve siperliklerin kullanıldığı hamamların her köşesinde dezenfektan bulunurken, sosyal mesafeli masajlar yapılıyor.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 10:01
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    Antalya hamamlarında 'yeni normal' tellaklar

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aylık süreyle kapatılan hamamlar, 1 Haziran'da geçilen 'yeni normal' hayata ayak uyduruyor.

    Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı hamamların her köşesinde dezenfektan bulundurulurken, masaj için de son derece korunaklı kıyafetler tercih ediliyor.

    Antalya'da yeni normalde hamamı tercih edenler için önlem aldıklarını dile getiren işletmeci Fatma Polat, ateşleri ölçülerek hamama alınan misafirlerin bilgi ve iletişim numaralarının alınması sırasında maske ve siperliklerin yüzlerinde olduğuna dikkat çekti.

    TAVİZ YOK

    Polat, personelin kişisel hizmet kurallarına uyup uymadığını birebir takip ettiklerini dile getirerek "Hijyen ve güvenlikten kesinlikle taviz veremeyiz." ifadelerini kullandı.

    Hamamlarda 'yeni normal' dönemi -1

    HER ŞEY TEK KULLANIMLIK

    Temizlik ve hijyende dikkat edilmesi gereken şeylerin başında gelen tek kullanımlık havlu ve peştemale büyük özen gösterildiğini anlatan Polat, "Kese ve kıl keseler, bir müşteri üzerinde kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. Hamam içinde de göbek taşı minderlerimizi ikişer metre arayla konumlandırdık. Bir müşterinin kullandığı minder, işlemin ardından başka bir minderle değiştiriliyor. Kullanılan dezenfekte ediliyor ve en az bir saat başka müşteriye verilmiyor. Müşteri kapasitemizi ise yarı yarıya düşürdük. Özellikle kadın müşterilerimiz titiz çalışmamızdan oldukça memnun." dedi.

    Hamamlarda 'yeni normal' dönemi -3

    "HAMAMA GELMEYE DEVAM EDECEĞİM"

    Alınan önlemlerin çok dikkatini çektiğini belirten devamlı müşteri Pelin Kozan ise "Çalışanların titiz ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışması çok dikkatimi çekti. Hamama gelmeye devam edeceğim." diye konuştu.

    Hamamlarda 'yeni normal' dönemi -5

    Hamamlarda 'yeni normal' dönemi -7

    Hamamlarda 'yeni normal' dönemi -8

    Hamamlarda 'yeni normal' dönemi -9

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