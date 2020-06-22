Antalya hamamlarında 'yeni normal' tellaklar

Maske ve siperliklerin kullanıldığı hamamların her köşesinde dezenfektan bulunurken, sosyal mesafeli masajlar yapılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aylık süreyle kapatılan hamamlar, 1 Haziran'da geçilen 'yeni normal' hayata ayak uyduruyor.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı hamamların her köşesinde dezenfektan bulundurulurken, masaj için de son derece korunaklı kıyafetler tercih ediliyor.

Antalya'da yeni normalde hamamı tercih edenler için önlem aldıklarını dile getiren işletmeci Fatma Polat, ateşleri ölçülerek hamama alınan misafirlerin bilgi ve iletişim numaralarının alınması sırasında maske ve siperliklerin yüzlerinde olduğuna dikkat çekti.

TAVİZ YOK

Polat, personelin kişisel hizmet kurallarına uyup uymadığını birebir takip ettiklerini dile getirerek "Hijyen ve güvenlikten kesinlikle taviz veremeyiz." ifadelerini kullandı.

HER ŞEY TEK KULLANIMLIK

Temizlik ve hijyende dikkat edilmesi gereken şeylerin başında gelen tek kullanımlık havlu ve peştemale büyük özen gösterildiğini anlatan Polat, "Kese ve kıl keseler, bir müşteri üzerinde kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. Hamam içinde de göbek taşı minderlerimizi ikişer metre arayla konumlandırdık. Bir müşterinin kullandığı minder, işlemin ardından başka bir minderle değiştiriliyor. Kullanılan dezenfekte ediliyor ve en az bir saat başka müşteriye verilmiyor. Müşteri kapasitemizi ise yarı yarıya düşürdük. Özellikle kadın müşterilerimiz titiz çalışmamızdan oldukça memnun." dedi.

"HAMAMA GELMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Alınan önlemlerin çok dikkatini çektiğini belirten devamlı müşteri Pelin Kozan ise "Çalışanların titiz ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışması çok dikkatimi çekti. Hamama gelmeye devam edeceğim." diye konuştu.









