Antalya Havalimanı'nda yeni uçuş rekoru

Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın birinci gününde 1034 uçak trafiği ile rekor tazelendi.

Türkiye'nin tatil cenneti ve turizm merkezi olan Antalya'da bu sezon yüzler gülüyor.

Sezona iyi başlayan kentte 9 Kurban Bayramı tatili de yoğunluğu iki katına çıkardı.

Şehre yapılan uçuş seferleri de bu kapsamda arttı.

AA'nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'ndaki hava trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin de içinde olduğu toplam 9 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında da hareketliliğin arttığını bildirdi.

1034 uçak trafiği ile rekor tazelendi

Turizm merkezi konumunda bulunan Antalya Havalimanı'nda turist yoğunluğunun yaşandığını ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik.

9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi.

Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu."