Antalya iki mevsimi birden yaşıyor: Zirvede kış, sahilde yaz Turizm kenti Antalya’da kimi vatandaşlar sahile akın ederek denize girerken kimileri ise karla kaplanan Saklıkent’e giderek kayak yapıyor.

Türkiye kurak bir yıl geçirdi.

Aralık ayından itibaren beklenen yoğun kar yağışı, geçtiğimiz ay içerisinde yüzünü zaman zaman gösterirken uzun süre etkili olmadı.

Öyle ki, yazdan kalma sıcaklıklar ise uzun süre devam etti.

Akdeniz Bölgesi'nde ise yaz sıcaklıkları şehirleri etkisi altına aldı. Birkaç gün yağan şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar bölgeyi olumsuz etkilese de güneş yeniden yüzünü gösterdi.

İki mevsim bir arada

Bu illerden biri de Antalya oldu.

Yaz turizminin en önemli lokasyonlarından biri olan kentte şimdilerde iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Hafta boyunca kapalı olan hava bugün itibari ile yeniden açıldı ve bölgede adeta yaz sıcaklıkları yaşanmaya başladı.

Kayak merkezlerinde hareketlilik sürüyor

Kentin yüksek kesimlerinde kış sporları devam ederken, sahilde ise denize girilmeye devam ediliyor.

Torosların Beydağları kısmında kurulan 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan Saklıkent Kayak Merkezi kompleksinde yerli ve yabancı turistlerin hareketliliği sürüyor.

Kent sakinleri ve turistlere aralık ayından nisana kadar kış sporları ve kar keyfi yaşama imkanı sunan tesis, şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bir saatlik kara yolu seyahati ile ulaşılabilen tesise gidenler, kayak yapıp kar topu oynuyor.

Denize girenler, sahilde oturanlar...

Aynı gün içinde Konyaaltı sahiline gelenler de hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olduğu kentte, denize girmeyi tercih etti.

Güzel havada bazı kişiler ise sahilde oturdu, yürüyüş yaptı.