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    Antalya Kartal Gölü'nde 5 dekarlık alan kurudu

    Kartal Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle 5 dekarlık alan kururken, Yörükler ise zor günler geçiriyor. Geçmişte sularının soğukluğu ile bilenen Kartal Gölü'nde yalnızca 1 dekarlık alanda su kaldı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 12:29
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    Antalya Kartal Gölü'nde 5 dekarlık alan kurudu

    Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kartal Gölü, kuraklık nedeniyle can çekişiyor.

    Akdağ'ın güneybatısında 2 bin 500 rakımda bulunan Kartal Gölü'nde her yıl gürül gürül akan su kaynağı, kuruma noktasına geldi.

    Gömbe Yaylası'na yakın olan ve etrafı geniş arazilerle kaplanan göl, geçmişte yağlı güreşlerin yapıldığı ve soğuk sularının meşhurluğu ile anılıyordu.

    YÖRÜKLERİN ZOR GÜNLERİ

    5 dekarlık alanı kuruyan ve yaklaşık 1 dekarlık bölümünde su kalan gölün kurumasıyla, çevresindeki doğa olumsuz etkilendi. Bölgede kalan Yörükler zor günler geçirmeye başladı.

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    "YEŞİL ÖRTÜ YOK OLDU"

    Gölün bulunduğu Sinekçi bölgesinin bağlı olduğu Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, "Yüzyıllardır bölgeye hayat veren, güzellik katan Kartal Göl, ilk kez kurudu. Etrafındaki yeşil örtü yok oldu.

    Önümüzdeki 30-40 günde yeterli yağmur yağmazsa, göl tamamıyla kuruyabilir. İlk kez böyle bir olayı yaşıyoruz. Umudumuz önümüzdeki kış yağacak karda." dedi.

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