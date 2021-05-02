Tüm yurtta tam kapanma sürerken, turistler Konyaaltı sahilinin keyfini çıkardı.

Antalya'nın meşhur Konyaaltı sahili turistlere ev sahipliği yapıyor. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada vatandaşlar kurala uyarken, tursitler denizin tadını çıkardı.

HAVA SICAKLIĞI 27 DERECE, TURİSTLER DENİZDE

Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde uygulanan tam kapanmanın 3'üncü gününde, Antalya'da kontroller devam etti.

Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından kurulan noktalarda araçlardaki kişilerin ve yayaların sokağa çıkmak için gerekli izin belgeleri kontrol edildi.

Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, Konyaaltı sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı.

Antalya Konyaaltı sahili turistlere kaldı ViDEO

POLİS PASAPORT KONTROLÜ YAPTI

Önceki haftalarda kalabalık haliyle akıllarda yer eden sahile gelen az sayıdaki turist, sıcaklığı 20 derece olan denizde yüzdü.

Bazıları ise kumların üzerine yatarak, güneşin keyfini çıkardı. Polis ekipleri, sahil bandına gelen turistlerin pasaportlarını kontrol etti.