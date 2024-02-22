Antalya Konyaaltı'nda güvenlik atlı polislere emanet: İlgi yoğun Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin arasında görev yapan atlı polisler, hem yoğun ilgiyle karşılaşıyor hem de birçok olayın önüne geçiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya, yerli ve yabancıların gözdesi olan önemli gözde merkezler arasında yer alıyor.

Özellikle Konyaaltı Sahili, tatilcilerin yaz ve kış doldurduğu bir bölge olarak biliniyor.

Sahilde güvenliği sağlamak için ise atlı polisler görev yapıyor.

Tatilcilerin arasında görev yapan atlı polisler, birçok asayiş olayının önüne geçerek suçluların korkulu rüyası oldu.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte devriye görevini artıran ekipler, tatilciler tarafından da büyük ilgi görüyor.

İsimleri: Börü ve Winner

Görev öncesi Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkiindeki Atlı Polis Birliği'nde bulunan çiftlikten sırayla çıkarılan Börü ve Winner isimli atların önce ayak ve üst bakımları yapılıyor.

İşlemleri tamamlanan atlar, kendilerini bekleyen hayvan taşıma aracına alınarak dünyaca ünlü sahile doğru yola çıkıyor. Atlar sahile yakın boş bir arazide indirilerek göreve başlanıyor.

İlgi odağı oldular

Günün belirli saatlerinde sahil boyunca devriye görevine çıkan atlı polisler, özellikle motorlu taşıtların giremediği yerlerde toplumsal olaylara müdahalede hazır bekliyor. Atlı Polis Birliği, havaların ısınmasıyla birlikte sahilde yaşanan yoğunlukta hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında önleyici görevlerde bulunuyor. Diğer taraftan yabancı tatilciler ve vatandaşların ilgi odağı oluyor.

"Atlı polisler çok hoşuma gitti"

Burdur'dan Antalya'ya tatile gelen Tuncer Aytekin, "Antalya'da sahilin çok güzel olduğunu biliyordum. Bugün ziyaret etmek istedim, atlı polisleri görünce daha çok sevindim. Yabancı tatilciler denize girerken biz ise montlarımızı daha çıkarmadık. Arkadaşıma ne kadar güzel bir şehide yaşadığını söyledim. Atlı polisler çok hoşuma gitti, güvenliği sağlamaları daha da güzel." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)