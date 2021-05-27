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    Antalya nem bulutları arasında kayboldu

    Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya'da nem bulutları tüm şehri kapladı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 12:05
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    Antalya nem bulutları arasında kayboldu

    Antalya, bugün nem bulutları arasında gözlerden kayboldu.

    Kenti yukarıdan görme imkanı sağlayan Kepez seyir terasından çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi.

    Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi.

    Toroslar nem bulutlarından görünmezken, görüş mesafesi de oldukça düştü.

    NEM BULUTLARI GÖRÜNTÜYÜ KAPATTI

    Kent merkezindeki binalar da bulutlar arasında kayboldu. Konyaaltı sahiliyle birlikte Antalya Körfezi de nem bulutları nedeniyle görünmedi.

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