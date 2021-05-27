- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Antalya nem bulutları arasında kayboldu
Antalya nem bulutları arasında kayboldu
Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya'da nem bulutları tüm şehri kapladı.
- DHA
- 27.05.2021 - 12:00
- Güncelleme : 27.05.2021 - 12:05
Antalya, bugün nem bulutları arasında gözlerden kayboldu.
Kenti yukarıdan görme imkanı sağlayan Kepez seyir terasından çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi.
Toroslar nem bulutlarından görünmezken, görüş mesafesi de oldukça düştü.
NEM BULUTLARI GÖRÜNTÜYÜ KAPATTI
Kent merkezindeki binalar da bulutlar arasında kayboldu. Konyaaltı sahiliyle birlikte Antalya Körfezi de nem bulutları nedeniyle görünmedi.